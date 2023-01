Messina, tutto pronto per la giornata promozione di Torball al PalaRefiscina

10 Gennaio 2023 12:32

“L’A.S.D. Aurora “Messina” ed il FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) con il patrocinio della U.I.C.I. di Messina, hanno il piacere di annunciare la realizzazione di un evento promozionale di Torball che si terrà presso il palazzetto dello sport “PalaRescifina” (S. Filippo). Grazie all’impegno della nostra associazione e della Federazione è stato possibile organizzare una giornata promozionale di Torball, al fine di far conoscere la disciplina ai disabili visivi della città e di sensibilizzare la cittadinanza. La manifestazione sarà realizzata grazie al supporto di tre squadre siciliane (Augusta, Enna, Scicli) che praticano questo sport, le quali si metteranno a disposizione per far approcciare i disabili visivi messinesi a questa disciplina. La manifestazione si terrà il 15/01/2023 a partire dalle ore 10:00 e si concluderà alle ore 18:30 presso il PalaRescifina (S.Filippo)”. E’ quanto si legge nel comunicato diramato dall’A.S.D. Aurora “Messina”.