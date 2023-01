Messina, galleria Telegrafo chiusa: aperta la bretella di Villafranca

3 Gennaio 2023 17:51

A seguito della chiusura al transito veicolare dell’arteria autostradale, nel tratto compreso tra lo svincolo di Giostra e la Barriera di Villafranca, direzione Messina – Palermo, resasi necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Galleria Telegrafo a causa dei danni provocati dall’incendio generatosi dall’incidente stradale del 24 dicembre scorso, al fine di mitigare i disagi alla circolazione e decongestionare il traffico veicolare, che attualmente è dirottata sulla SS 113 Dir “Settentrionale Sicula”, il Vicesindaco Salvatore Mondello e Assessore alla Mobilità Urbana ed Extraurbana, rende noto che l’Anas è intervenuta con propria ordinanza. Il provvedimento dispone una viabilità alternativa e temporanea in prossimità dello svincolo di Villafranca Tirrena per tutta la durata dei lavori.

Pertanto, sino alle ore 24 di giovedì 12, è istituito il diritto di precedenza sulla SS 113 dal km 20+350 al km 20+450, direzione Messina – Palermo e viceversa. Inoltre, sempre sino a giovedì 12, la nuova viabilità temporanea in prossimità dello svincolo di Villafranca al Km 20+400 della SS 113 “Settentrionale Sicula” permetterà l’accesso sull’autostrada A20 direzione Messina – Palermo, regolato da segnaletica temporanea. La nuova conformazione viabile interesserà tutti gli utenti, tutti gli autoveicoli e i mezzi autorizzati. L’ordinanza dispone altresì, nei tratti di strada compresi tra il Km 20+150 e il Km 20+550 della SS 113 e tra il Km 32+470 e il Km 32+620 della SS 113 Dir il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso a tutti i veicoli. Infine, relativamente all’apposizione della segnaletica temporanea orizzontale e verticale lungo la SS 113 nelle suddette progressive chilometriche, deviazioni, obblighi, divieti e limitazioni dovrà provvedere – si legge nel provvedimento dell’Anas – il Consorzio per le Autostrade Siciliane.