6 Gennaio 2023 16:26

In occasione della II° giornata di ritorno del campionato di serie C, sono 20 i calciatori convocati per la gara che vedrà il Messina affrontare la Virtus Francavilla allo stadio Franco Scoglio con inizio alle 14.30. Sarà la nuova “prima” per mister Raciti, tornato sullo Stretto dopo una stagione. Di seguito la lista completa dei convocati con i numeri di maglia: subito dentro il nuovo arrivato, l’esperto Fumagalli.