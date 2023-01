Messina: domani la presentazione dello spettacolo “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”

18 Gennaio 2023 09:34

Domani, alle ore 10:45, nei locali della rinnovata Sala Laudamo, verrà presentato lo spettacolo “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo” di Roberto Cavosi, il cui allestimento – dopo il successo riscosso dal cartellone “dicembre a Teatro” – rappresenta il titolo d’apertura per la stagione abbonamenti 2022/2023 dell’ente. Prende il via il progetto di coproduzione che il Teatro Vittorio Emanuele ha intrapreso nel 2020 (in piena emergenza pandemica) con il Teatro Stabile La Contrada di Trieste.

Dopo anni, infatti, il Vittorio Emanuele è protagonista di una produzione nazionale di prosa che, dopo la prima che debutterà venerdì 20 gennaio a Messina (repliche sabato 21 e domenica 22), calcherà molti tra i più importanti palcoscenici italiani. Protagonisti principali saranno Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia con Giancarlo Ratti, per la regia di Nadia Baldi. All’incontro prenderanno parte il presidente del Teatro dott. Orazio Miloro, il consigliere dott. Giuseppe Ministeri, la direttrice artistica de La Contrada Livia Amabilino Bobbio, e l’intero cast.