Messina: divieti di sosta per attività di potatura

20 Gennaio 2023 12:52

Proseguiranno da lunedì 23 gli interventi di potatura di alberature da parte di MessinaServizi Bene Comune in varie strade cittadine, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. Da lunedì 23 al 28 febbraio, nella fascia oraria 7-16, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella zona San Licandro, in entrambi i lati delle vie Interdonato, Cappellani, Preitano, Atria, Balistreri, Sciascia ed Olimpia; nel viale della Libertà-lato mare, nel tratto compreso tra Statua di Nettuno e Baby Park; nel quadrato Garibaldi-Libertà lato monte, in entrambi i lati di Piazza Vittoria, di Largo Bozzi, del Torrente Trapani, delle vie Boner, Nina da Messina, Porto Salvo e Colapesce, e del viale Giostra, nel tratto compreso da via Garibaldi a viale Libertà lato sud compresa complanare; nel quadrato San Giovanni di Malta-Placida-Casa Pia, in entrambi i lati delle vie San Giovanni di Malta, Concezione, Placida, Monsignor D’Arrigo, Fratelli Bandiera, Gran Priorato, Santa Maria dell’Arco, Jaci e Quod Quaeris.

Da martedì 24 a venerdì 27, nella fascia oraria 7-17, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in via Torrente Papardo ed in piazza Monsignor Alizio a Faro Superiore. Da mercoledì 25 al 28 febbraio, nella fascia oraria 7-16, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, a Messina 2, in entrambi i lati delle vie Brenta, Anapo, Chisone, Bormida, Aniene, Carrubbara, Simeto, Oglio, Salita Montesanto; a Camaro San Paolo, in entrambi i lati delle vie Pilli, Comunale, La Badessa, Contrada Sant’Antonio e Suor Maria Giannetto; nel quadrato centro-sud, in entrambi i lati delle vie Porta Imperiale, Giurba, Fabrizi, Faranda, Ghibellina, Geraci, Trieste, Manara, Camiciotti, Lombardo Pellegrino, Saffi, Maddalena, Centonze, Citarella, Bassi e Trento, dei viali San Martino ed Europa, e di piazza Annibale Maria di Francia. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada intere.