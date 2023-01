Messina: allestisce un deposito abusivo di bombole GPL, denunciato

13 Gennaio 2023 12:21

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno deferito, in stato di libertà, un uomo per aver allestito un deposito di bombole GPL senza le dovute autorizzazioni. I militari della Stazione di Castel di Lucio, con il supporto tecnico del Vigili del Fuoco, a conclusione indagini di iniziativa, hanno accertato che un uomo di Castel di Lucio aveva abusivamente realizzato un deposito di bombole GPL in violazione alle vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio.

All’esito del sopralluogo i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo aveva stoccato per la vendita 150 bombole di varia misura per un totale complessivo di circa 2500 kg di GPL stoccato. Pertanto tutta l’area è stata posta sotto sequestro penale e le bombole affidate ad un custode a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.