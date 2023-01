Messina, domanda di adesione alla Consulta Giovanile: pubblicato l’Avviso

19 Gennaio 2023 15:42

Con Determina dirigenziale n. 297, di oggi, 19 gennaio 2023, del Dipartimento Servizi alle Persone e alle Imprese del comune di Messina, è pubblicato l’avviso per presentare domanda di adesione alla Consulta Giovanile. Il Regolamento per la costituzione della Consulta Giovanile è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 437/C dello scorso 14 dicembre 2022, su iniziativa dell’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata. In linea con la vision di questa Amministrazione, che vuole protagonisti i giovani nella vita amministrativa e sociale della città di Messina, ogni associazione che intende aderire alla Consulta può indicare un proprio delegato che abbia i requisiti richiesti nella domanda allegata.

I giovani, grazie alla Consulta, potranno confrontarsi su iniziative e proposte che li riguardano da sottoporre poi all’attenzione dell’Amministrazione e del Consiglio comunale. Obiettivo è quello di favorire il lavoro sinergico tra giovani e istituzioni, esprimendo pareri e considerazioni su atti e progetti per favorire la crescita socio-culturale, creativa e formativa degli stessi giovani.