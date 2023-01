Messina: consegnato il secondo mezzo adatto alle persone con disabilità motoria. Tutte le FOTO e le INTERVISTE

12 Gennaio 2023 17:44

Nonostante la crisi energetica, il caro bollette, l’aumento sconsiderato delle materie prime, molti piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, hanno voluto sostenere i bisogni e le esigenze di una parte di cittadini meno fortunati che sono costretti a vivere con handicap motorio. Donato il secondo mezzo attrezzato con pedana elettrica un super Doblò XL che permetterà il trasporto di soggetti con sedia a rotelle e quindi, con mobilità ridotta. Una cerimonia semplice ma particolarmente significativa in quanto, testimonia il lavoro sinergico portato avanti dall’amministrazione comunale, da privati e da associazioni che lavoro nel terzo settore. Alessandra Calafiore, assessore alle politiche sociali del comune di Messina ha evidenziato il fatto che, “l’amministrazione si stia spendendo a favore delle persone più svantaggiate che richiedono interventi specifici, con progetti mirati grazie anche al supporto della Messina Social City, la partecipata che incentra la sua attività sui servizi per le persone fragili. Questo lavoro, prosegue la Calafiore, viene portato avanti grazie alla collaborazione di tutti coloro che possono offrire risorte, professionalità e competenze”. Il Sindaco Basile, nel ricevere l’attestato per la consegna del mezzo, “si augura di poter riempiere il suo studio con tanti significativi gadget a testimonianza di ulteriori consegne di mezzi e strumenti a favore dei cittadini più deboli”. Agatino Cundari presidente di C.A.S. cooperativa sociale, che gestirà l’utilizzo del mezzo, esprime grande soddisfazione “perché è già il secondo mezzo che viene consegnato, testimonianza tangibile di un lavoro ma, soprattutto di un senso sociale di alto profilo messo in campo da tanti piccoli imprenditori ed artigiani”.

Per chiedere il mezzo, bisogna telefonare alla cooperativa sociale C.A.S. al numero 090-2927681, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.