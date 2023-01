Messina: questa sera il concerto di Alberto Urso a Piazza Duomo | FOTO e VIDEO

4 Gennaio 2023 12:36

Questa sera alle ore 21 a Piazza Duomo a Messina, concerto del cantante messinese Alberto Urso vincitore del talent show “Amici” condotto ed ideato da Maria De Filippi. Smaltita la “sbornia” per il successo ottenuto al programma Amici, esperienza americana per Alberto Urso; Toronto la città scelta per intraprendere un nuovo percorso musicale. Cantare per la Disney è l’obiettivo primario ma anche, incidere un album e programmare una serie di concerti con il suo gruppo The Tenors. Messina nel cuore, quando può torna a trovare la famiglia, gli amici, “ricarica le batterie” nei luoghi che lo hanno visto crescere e formarsi anche professionalmente. Un’anteprima della sua performance il 31 dicembre al teatro Vittorio Emanuele ma, questa sera, come ha dichiarato il Sindaco Basile, “chiusura col botto” a piazza Duomo. Il concerto di Alberto Urso segna la conclusione degli eventi per il Natale 2022 programmati dall’Amministrazione comunale. Si attendono migliaia di fans desiderosi di cantare con il loro beniamino Alberto i suoi brani più famosi come: “Accanto a te”, “Ti lascio andare”, “Poi ti penti” e tante altre.