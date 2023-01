Tragedia a Messina: colto da malore alla guida, muore in ospedale

22 Gennaio 2023 16:40

Dramma a Messina in questa fredda domenica di gennaio. Questa mattina, un uomo, colto da un grave malore, ha perso il controllo della propria vettura andando a sbattere contro alcune auto in sosta in via Battisti. Il malcapitato è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale ma è morto poco dopo.

Forse un infarto la causa del malore e del successivo decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per ricostruire la causa del sinistro che comunque non ha provocato altri feriti.