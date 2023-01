Messina, Bicchieri (Cisl): “ridare dignità ai lavoratori Colle Reale”

24 Gennaio 2023 22:36

“Incredibile ma vero. Sembrerebbe quasi che qualcuno pur di fare bottino di tessere sindacali sarebbe disposto a tutto. Infatti mentre esclusivamente grazie alla Cisl Fp di Messina ed all’azione della Cisl Fp Sicilia nel mese di Dicembre sono state pagate alcune spettanze dovute e la tredicesima mensilità, distribuendo per intero il contributo regionale di 510 mila euro anche lasciando indietro i creditori, un altro sindacato recentemente avrebbe proclamato lo stato di agitazione del personale di colle reale, affermando attraverso un comunicato stampa che in sede prefettizia avrebbero raggiunto un accordo per il pagamento di ben otto mensilità ai lavoratori della cooperativa“. E’ quanto afferma Giovanna Bicchieri, segretario generale funziona pubblica della CISL. “Il principe SPES. Sembrerebbe in realtà è lo leggeremo successivamente dal verbale redatto in fase di conciliazione che non si sia mai parlato di otto mensilità, bensì di ciò che sapevamo già. Ovvero il pagamento di alcune spettanze dovute ai lavoratori di Colle Reale era già statuito dalla vendita dell’ mobile Ponti ( Palazzo Cirs) per 800.000 euro, giusta delibera n93 del 30/12/2022, attraverso il quale avevamo già garantito alcuni stipendi non soltanto come appare dal Comunicato Stampa ai lavoratori del Principe ma anche a tutti gli altri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato dell’Ipab. Piuttosto auspichiamo che il neo governo eletto si farà carico responsabilmente ed autorevolmente della situazione ormai incancrenita delle Ipab siciliane. Ma è chiaro che nel frattempo per quanto riguarda il Colle reale di Messina abbiamo costantemente vigilato affinché ogni somma arrivata nelle casse del Colle Reale fosse destinata a tutti i lavoratori( condizione che in realtà e’ sempre esistita ), malgrado in parte chiaramente vadano pagati anche i creditori per assicurare la indispensabile continuità assistenziale e dei servizi. Ci domandiamo altresì il motivo per il quale non sarebbero stati menzionati tutti i dipendenti del colle reale, Dovremmo forse immaginare che la coperta già troppo corta dovrebbe a parere di taluno tendere unicamente o prioritariamente solo da una parte? Dovremmo forse credere che quel piccolo ristoro economico che deriverà dalla vendita del Cirs che dovrebbe essere ripartito in maniera equa tra tutti i lavoratori della Ipab e della cooperativa sociale, adesso dovrà essere maggiormente garantito soltanto ad una esigua parte di loro ? Sarebbe questa la vertenza intestata da taluno e conclusasi positivamente ? Beh la Cisl fp di Messina, si rifiuta di proporre istanze che sono già state definite favorevolmente a monte e che per il principio della buona fede non hanno motivo di essere portati dinanzi a SE il Prefetto di Messina“, rimarca la nota.

“Nel merito – sottolinea la nota– eravamo stati informati dal Direttore della Struttura circa la vendita del su citato immobile già nel mese di dicembre e stavamo aspettando la conclusione della procedura per il pagamento delle corrispettive mensilità ribadiamo a tutti i lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato presso la struttura assistenziale di tipo sociosanitaria. Adesso ad esempio sembrerebbe addirittura che sia in corso la trattativa per la vendita di un importante immobile di circa qualche milione di euro che consentirebbe di ridare dignità salariale a tutti i lavoratori e di sanare anni di debito cumulati proprio per la mancanza di contributi regionali sufficienti a colmare le necessità delle Ipab siciliane. Alla luce degli ultimi avvenimenti appresi da una testata giornalistica, dovremmo forse aspettarci che quando si saprà con. Certezza della vendita dell’immobile proprietà del Colle Reale di Messina, qualche OS potrebbe proclamare nuovamente e preliminarmente lo Stato di Agitazione del Personale ? Ai posteri l’ardua sentenza. La Cisl Fp di Messina è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa presso il colle reale e come tale ha sempre vigilato sulla corretta ripartizione delle spettanze dovute ai lavoratori, anzi siamo intervenuti direttamente presso l’assessorato Regionale per ottenerle. Il nostro compito e’ ridare dignità salariale si lavoratori e non già ottenere tesseramento. Perciò reputiamo imprescindibile portare avanti un’azione sindacale unitaria presso la Regione Sicilia a difesa di tutti i lavoratori assunti dalle Ipab proprio per evitare il generarsi di possibili forme di lavoro surrettizio a qualsiasi titolo e di ridare certezza retributiva a tutti i dipendenti in egual misura”, conclude la nota.