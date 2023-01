Messina, entusiasmo ritrovato: contro il Catanzaro è “giornata giallorossa”. E arriva un altro difensore

26 Gennaio 2023 13:32

Entusiasmo ritrovato in casa Messina. E sono bastate poche settimane. Dal ritorno di Raciti, rivoluzione tecnica, sul mercato e di risultati. Il nuovo ds Logiudice ha portato sullo Stretto gente esperta, il gruppo si è ricompattato ed è riuscito a conquistare tre vittorie di fila, allontanando l’ultimo posto e provando ad avvicinarsi alla salvezza diretta, comunque ancora distante. Anche perché il prossimo scoglio è di quelli durissimi: al San Filippo, infatti, arriva la capolista Catanzaro, schiacciasassi e macchina da record. Per il match di domenica 29 gennaio alle ore 14.30 è scattata la prevendita. “I biglietti – come si legge nella nota del club – si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili al link: https://www.postoriservato.it/puntivendita-it.html. In occasione della gara, la società ha deciso di avvalersi della possibilità di indire la giornata giallorossa con la sospensione della validità delle tessere di abbonamento”.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

CURVA SUD

Biglietto intero € 15, più diritti di prevendita;

Prezzo abbonato € 10, più diritti di prevendita;

Ogni abbonato avrà la possibilità di portare fino 5 amici/parenti al prezzo di 10 €

Da 0-7 anni: gratis

Da 7-a 16 anni: 5 €

Donne: 5 €

Over 65: 10x €

TRIBUNA CENTRALE A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita;

SETTORE OSPITI

Vendita riservata solo in ricevitoria fisica a Catanzaro presso Tabacchi Rotundo, via Della

Stazione 28, 88100 – Catanzaro. Vendita possibile esclusivamente con tessera del tifoso.

Prezzo: 15 € più prevendita.

Ai tifosi del Catanzaro è riservato il parcheggio dell’AREA VERDE

Ma non solo campo. Come detto, l’Acr Messina è concentrato sul mercato e, come anticipato prima, non ci si sarebbe fermati al nuovo arrivato Baldé in difesa, ufficializzato questa mattina. L’Acr Messina, infatti, ha comunicato anche l’arrivo del giovane difensore Christian Celesia. “Nato a Torino il 22 gennaio 2002 – si legge – cresce nel settore giovanile della società granata diventandone un punto fermo con le formazioni under 17 e under 19. Nella stagione 2019/2020 colleziona 19 presenze con la Primavera e corona il sogno di esordire in Serie A nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna. Nel 2021/2022 inizia il suo percorso nel calcio professionistico. Nella prima parte di stagione scende in campo tre volte con la maglia dell’Alessandria in Serie B e conclude la sua annata nel girone C di Serie C con i 12 gettoni di presenza in forza alla Paganese. La sua avventura nel raggruppamento meridionale di terza serie prosegue anche quest’anno. Nella prima parte di stagione veste la maglia del Potenza collezionando 6 presenze tra campionato e Coppa di categoria”.