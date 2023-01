Messina eroico, ferma anche la capolista Catanzaro e ora sogna: risultati e classifica Serie C

29 Gennaio 2023 17:05

Chi lo avrebbe detto, solo un mese fa? A Messina ci sono due nuovi eroi: uno è Raciti, l’altro è Balde. La squadra dello Stretto, dopo tre vittorie di fila, riesce a fermare anche la capolista e schiacciasassi Catanzaro, che veniva da ben 5 vittorie di fila, di cui tante anche abbastanza nette. Ma al momento la compagine peloritana è, proprio insieme ai giallorossi, la più in forma del torneo. La cura Raciti funziona, ancora, unita a qualche acquisto mirato sul mercato. Balde, invece, acquisto non è (l’attaccante, quantomeno, perché il difensore è arrivato qualche giorno fa). È lui infatti all’ora di gioco a segnare ancora e a pareggiare il gol di Verna arrivato a ridosso dell’intervallo.

Poco male, per la prima della classe, che resta a+8 sul Crotone, che non è andato oltre il pari a reti bianche contro il Potenza (un rosso per parte). Per il Messina, invece, la salvezza diretta non è un miraggio, anzi. La distanza tra salvezza diretta e playoff non è neanche lontanissima. Utopia, oggi, ma chi avrebbe mai pensato a questo Messina solo un mese fa? Così cambia la classifica dopo il programma odierno

RISULTATI SERIE C GIRONE C 24ª GIORNATA

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 14:30

Messina-Catanzaro 1-1

Avellino-Latina 0-0

Crotone-Potenza 0-0

Pescara-Foggia 0-4

Picerno-Fidelis Andria 3-1

Turris-Giugliano 0-2

Viterbese-Juve Stabia 0-1

ore 17:30

Taranto-Gelbison

Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C