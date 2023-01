31 Gennaio 2023 22:30

Il presidente dell’Atm di Messina, Pippo Campagna, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos spiega le novità per il futuro. “Avremo un defibrillatore per ogni bus della flotta Atm, il nostro personale è stato anche formato per il suo utilizzo”, rimarca Campagna.

“Inoltre –evidenza- nei prossimi mesi riceveremo circa 40 nuovi bus ibridi ed elettrici finanziati con il PNRR e proseguiremo in questa attività”, conclude Campagna.