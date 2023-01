Messina: Basile incontra a Palazzo Zanca il vicepresidente FIM Europe Mezzasalma

13 Gennaio 2023 16:58

Il Sindaco Federico Basile ha incontrato, oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, il messinese Francesco Mezzasalma neo eletto vicepresidente della FIM Europe. La visita, cui hanno preso parte l’Assessore Massimiliano Minutoli e l’Esperto allo Sport Francesco Giorgio, è stata occasione per porgere a Mezzasalma le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire, nell’ambito dell’organizzazione affiliata alla FIM responsabile dello sport motociclistico in Europa. “È sempre motivo di orgoglio avere concittadini che grazie alla loro professionalità portano alto il nome della città di Messina. Certamente – ha detto Basile – nella fattispecie si tratta di un nome noto nel motociclismo, in quanto già come Presidente del Comitato Regionale Sicilia e Consigliere Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, Mezzasalma ha avuto modo di esprimere le sue doti umane e le sue competenze. Auspico di potere avviare in sinergia con questa Amministrazione la promozione e l’organizzazione di competizioni sportive, nonchè affrontare insieme tematiche locali e ambientali, quali la mobilità, la sicurezza stradale, affinchè l’attività motociclistica non sia soltanto sportiva, ma possa essere di beneficio alla nostra comunità nell’ambito sociale, culturale e turistico”.

Il vicepresidente Mezzasalma nel ringraziare ha assicurato la più ampia collaborazione ad attenzionare gli argomenti legati al motociclismo e al mototurismo, “le idee sono tante – ha aggiunto Mezzasalma – e sia coloro che praticano questo sport che semplici spettatori, tutti insieme possiamo cambiare in meglio la realtà che ci circonda”. Al termine dell’incontro, il Sindaco ha donato al vicepresidente FMI Europe il crest della Città e il libro “Viaggiatori a Messina. Diari, spunti e noterelle di visitatori della città del Peloro” di Felice Irrera; mentre Mezzasalma ha ricambiato con il gagliardetto ed un volume relativo al Registro Storico FIM.