Messina, Atm precisa: “sulle vetture tramviarie nessun allarmismo”

4 Gennaio 2023 15:00

ATM sta ponendo “la massima attenzione alla riqualificazione delle vetture tramviarie. In particolare, due delle tre vetture già in linea da diversi mesi hanno riscontrato dei guasti statisticamente nella norma considerate le loro caratteristiche tecniche, serve infatti precisare che non si tratta di vetture nuove ma di vetture che sono state riqualificate a seguito di anni di utilizzo. Inoltre, come è noto, i tram hanno dei problemi strutturali e congeniti che nel corso degli anni si è tentato di limitare grazie all’intervento delle nostre officine, basti pensare al sottodimensionamento dell’impianto di climatizzazione, pensato per la città di Torino, e che non è stato realizzato per il clima messinese. Al contrario proprio grazie al revamping si sta cercando di potenziare il gruppo climatizzazione con apparati di ultima generazione. Nel dettaglio delle tre macchine riqualificate, in una delle vetture si riscontra ad esempio la difficoltà di approvvigionarsi, a livello mondiale, di un particolare “pacco batterie” che, nell’attesa di ricevere il ricambio originale, è stato temporaneamente sostituito con un modello compatibile che occasionalmente attiva delle segnalazioni di anomalie che comunque non influiscono sulla sicurezza delle vetture”.

Per la vettura revampizzata attualmente in manutenzione, ATM in collaborazione con la società capofila del raggruppamento temporaneo d’impresa, che ha effettuato la riqualificazione, “ha riscontrato un problema elettro-idraulico che la stessa società sta riparando nelle nostre officine in ottemperanza alla garanzia prevista”. ATM sottolinea che “sta facendo tesoro delle varie segnalazioni degli operatori di esercizio con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti e performanti i tram, e si sente di tranquillizzare tutti i cittadini sulla corretta gestione dei fondi pubblici, cosa che questa amministrazione ha sempre fatto con la massima attenzione”.