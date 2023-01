Messina: Alberto Urso infiamma Piazza Duomo | FOTO

5 Gennaio 2023 10:34

Grande successo per il concerto di Alberto Urso a Piazza Duomo a Messina. Il cantante messinese vincitore del talent show “Amici” condotto ed ideato da Maria De Filippi, ha letteralmente infiammato la folla con “Accanto a te”, “Ti lascio andare”, “Poi ti penti”. Urso attualmente vive a Toronto per la realizzazione di un nuovo progetto con The Tenors, e a breve partirà il tour.

“Sono sempre felice di potere cantare nella città dove sono nato, cresciuto e condiviso ricordi meravigliosi e certamente non dimentico di essere un messinese”, rimarca l’artista siciliano.