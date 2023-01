Messina: al Palacultura il concerto della Corelli Jazz Band

13 Gennaio 2023 09:35

Domenica 15 gennaio alle ore 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto della Corelli Jazz Band diretta dal M° Giovanni Mazzarino. In programma musiche di Porter, Gershwin, Basso, Pieranunzi, Coltrane, Gillespie e Mazzarino. Il concerto rientra nella ormai consolidata collaborazione tra la Filarmonica Laudamo e il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Nata nel 2012 in seno al dipartimento di Musica Jazz del conservatorio peloritano, per volere dei maestri Antonino Averna, Orazio Maugeri, Sebastiano Insana e Santi Cardullo, nel corso degli anni l’orchestra è stata diretta da Orazio Maugeri, Livio Minafra e Matteo Sabbatini. Dal 2017 la Corelli Jazz Band è diretta da Giovanni Mazzarino, fra i più noti musicisti italiani, che si occupa anche degli arrangiamenti dell’ensemble. Nel variegato repertorio della formazione, si trovano composizioni di musica afroamericana, riletture di capolavori della storia jazzistica, prime esecuzioni di pagine contemporanee e brani di jazz che spaziano dagli anni ’50 alla contemporaneità.

Organismo duttile e dinamico, la Corelli Jazz Band opera come un vero e proprio laboratorio musicale che guarda senza preclusioni all’intero spettro dell’universo jazzistico e afroamericano, svolgendo da una parte un ruolo di alta formazione professionale e, dall’altra, una significativa funzione artistica proponendo opere da scoprire o riscoprire, valorizzando al contempo autori che meritano uno spazio per la loro musica. La stagione della Filarmonica Laudamo proseguirà giovedì 19 gennaio con il concerto dal titolo «Improvvisazioni a 4 mani» con Giovanni Santangelo e Sergio Pallante.