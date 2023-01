Messina, 32enne scopre di avere un tumore a Natale e viene operata per 12 ore al Papardo: quando la sanità è un’eccellenza

12 Gennaio 2023 13:16

“Scoprire a 32 anni di avere una lesione tumorale al cervello, e per giunta poco prima di Natale, è una mazzata terribile. Ma Giulia (nome di fantasia) non ha avuto paura. Si è fatta forza e si è affidata alle mani del prof. Massimo Cardali. L’intervento chirurigico è stato delicato, è durato 12 ore ed è PERFETTAMENTE RIUSCITO. Il professor Cardali – supportato dall’èquipe di sala operatoria – è intervenuto in una zona profonda del cervello, avvalendosi di uno speciale microscopio e di altra tecnologia avanzata. Anche al Sud c’è buona sanità e noi ne siamo fieri”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Papardo di Messina.