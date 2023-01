Melia, concerto di Natale e premiazione dei laureati dell’ultimo anno accademico

2 Gennaio 2023 10:37

La borgata di Melia ha chiuso il 2022 con un doppio appuntamento, svolgendo prima il tradizionale concerto di Natale e poi premiando i laureati dell’ultimo anno accademico, rispettivamente gli scorsi mercoledì e venerdì, il tutto sempre alla Parrocchia di San Gaetano da Thiene. Protagonista della prima serata è stato il coro dei bambini diretto dalla maestra Rossella Oliveri, coadiuvata dalle strumentiste e dal coro degli adulti, riuniti nel gruppo “Solo l’Amore Crea”.

Il brano “Tu scendi dalle stelle” è stato eseguito dai chitarristi del gruppo “Sulle ali di un accordo”, una piccola fucina di giovani talenti melioti. Quasi due ore di repertorio hanno accompagnato l’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione. L’associazione “Famiglia Ventura” ed il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” hanno donato a ciascun bambino una cartolina d’auguri ed un sacchetto di caramelle come segno di riconoscenza per la splendida esibizione canora. Durante il concerto “E volerà la Pace” sono stati quindi consegnati i premi “Solo l’Amore Crea” a quattro realtà che durante l’anno si sono prodigate in favore della comunità meliota.

Il primo riconoscimento è andato al “Cenacolo di preghiera cuore immacolato di Maria Rifugio delle anime”, formatosi in Melia nel solco della spiritualità ispirata da Natuzza Evolo. La targa è stata consegnata da Fortunata Nicolace, nipote della mistica di Pavarati. Il secondo riconoscimento è andato al neocostituito oratorio di Melia, animato da Aurora Scipilliti ed Adriana Sofi, premiate dal professore Antonino Micari, sindaco di San Roberto. Al banco alimentare di Melia, retto da Francesco Marcato e Giovanna Iannì, è andata la terza targa, consegnata dal giornalista Francesco Ventura. L’ultimo premio è andato al Leo Club, ora presieduto dal melioto Rocco Bellantoni, il quale fin dal mandato del past president Andrea Manti si è prodigato per la valorizzazione delle grotte di Tremusa donando una nuova cartellonistica ai Comuni limitrofi al geosito ad inizio anno e sostenendo la ricognizione archeologica lì svoltasi lo scorso maggio. Entrambi sono stati premiati da Antonino Surace, presidente dell’associazione “La Voce dei Giovani” di Melia.

Sei i laureati di quest’anno. Nella seconda serata in quattro hanno ricevuto la targa, due coppie di sorelle, ossia le dottoresse Giusy e Dina Vizzari ed Anastasia e Natasha Carbone, laureatesi rispettivamente in scienze forestali ed ambientali, in turismo e spettacolo, in scienze politiche e relazioni internazionali ed in scienze turistiche. I dottori Rosario Ciccone e Nadia Oliveri saranno premiati in un’altra occasione, poiché fuori paese e dunque impossibilitati a presenziare la serata.