MasterChef 12 mostra la meraviglie della Calabria! Oggi la puntata di Tropea: le anticipazioni

12 Gennaio 2023 12:41

MasterChef Italia 12 fa tappa in Calabria! Nella puntata che verrà trasmessa questa sera, 12 gennaio 2023, su Sky e disponibile su NOW, i concorrenti del famoso cooking show si troveranno ad affrontare una serie di interessanti sfide. La prima sarà una particolare Mystery Box che non conterrà ingredienti, ma persone fondamentali nel percorso che li porterà al sogno di diventare un cuoco professionista.

A seguire la tanto attesa prova in esterna. Gli aspiranti cuochi saranno ospiti di Tropea, perla della Calabria e ‘capitale’ della squisita cipolla rossa. L’azzurro del mare come sfondo, i profumi tipici e gli ingredienti della tradizione saranno ispirazione per le due brigate che si affronteranno per evitare il pressure test. Il tutto sotto l’occhio attento degli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo che guideranno i concorrenti distribuendo consigli e qualche tirata di orecchie, ma mostreranno anche le bellezze di Tropea e le eccellenze della Calabria.