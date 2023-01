Masella, il plesso scolastico rischia la chiusura. Don Zampaglione: “lottare per mantenere il servizio”

26 Gennaio 2023 11:49

Il Plesso scolastico di Masella rischia la chiusura, le famiglie del luogo sono allarmate. “Sì tratta di una piccola ma idilliaca realtà didattica, fatta di insegnanti in gamba, valide e attente, e di alunni che vengono seguiti individualmente con cura, impegno e dedizione. Sarebbe davvero un dramma perdere un servizio così importante, per questa borgata e per l’intero entroterra, afferma la cittadinanza masellese”, è quanto afferma Don Giovanni Zampaglione. “Ci sono stati tanti cambiamenti positivi nel corso degli ultimi anni .-prosegue- pertanto, il parroco di Masella, fa un appello e chiede a tutti i genitori di iscrivere i loro figli all’interno di questo plesso, così da poter creare le condizioni perchè questo servizio possa crescere e migliorare sempre più, in termini di utenza e, a sua volta, di offerta formativa, incentivando al contempo la crescita territoriale. Tutto ciò al fine di garantire servizi adeguati ai bambini, per una solida istruzione e per la loro educazione, oltre che una facile integrazione all’interno del loro contesto territoriale e sociale. Le situazioni, nel corso del tempo, sono cambiate, l’offerta formativa è stata notevolmente ampliata, e si è arricchita di progettualità, in cui sono coinvolta la consulta delle associazioni tramite le singole associazioni culturali, che organizzano, per i bambini, dei laboratori d’arte e riciclo, così da sviluppare la loro creatività, instillando in ognuno di loro una mentalità di rispetto, educazione e cura dell’ambiente. Anche l’Ente comunale è chiamato a facilitare gli spostamenti dei bambini, offrendo loro un servizio scuolabus adeguato e mettendo le strade rurali interne in sicurezza, poichè le attuali condizioni creano non pochi disagi ai genitori, visto che gli scuolabus non arrivano a prelevare i bambini delle frazioni interne, quali Placa e Mastropietro. Senza contare i rischi della strada ex provinciale Sant’Elia-Fossato, in pessime condizioni, per portare i bambini avanti e indietro, più volte al giorno”.

Don Giovanni Zampaglione invita, quindi, i genitori “a lottare per mantenere questo servizio importante sul territorio, iscrivendo i loro figli nella scuola della borgata masellese, così che possano vivere in un ambiente sano, custodito ed efficiente, evitando, quindi, la chiusura del plesso e dando ai bambini la possibilità di stare insieme e crescere in un contesto ben organizzato e protetto”. A tal proposito, il sacerdote della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Masella, cita le parole usate da Papa Francesco: “la scuola non deve soltanto istruire, ma anche e soprattutto educare”.