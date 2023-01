Maltempo, ciclone sul Tirreno scatena vento impetuoso in Calabria e Sicilia: Stretto in burrasca, danni e feriti | FOTO

20 Gennaio 2023 17:49

Giornata particolarmente turbolenta oggi nello Stretto di Messina: come magistralmente documentato da Giuseppe Caratozzolo, la mattinata era iniziata con un cielo sereno e un mare piatto per l’assenza di vento, seppur con l’atteso freddo portato dall’irruzione polare marittima con temperature minime tra +6 e +7°C per la prima volta così basse in stagione a Reggio e Messina. Successivamente, però, la situazione si è invertita: nel corso della giornata si è alzato un imponente libeccio che ha agitato lo Stretto rendendo complicata la navigazione di traghetti e aliscafi. Nel giro di pochi minuti il mare s’è ingrossato in tarda mattinata, passando dalla calma piatta alla burrasca e mettendo in difficoltà tutte le imbarcazioni in transito. La tempesta è proseguita nel primo pomeriggio, quando il vento ha superato i 100km/h nella Sicilia tirrenica (specie nel palermitano, devastato dalle raffiche più estreme) e gli 80km/h nello Stretto di Messina. Proprio a causa del forte vento, sull’A20 Messina-Palermo un grosso Tir si è ribaltato a causa delle forti raffiche di vento sul viadotto Caronia. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118, sul posto Vigili del Fuoco di S.Agata Militello e Polizia Stradale.

Questa tempesta è provocata da un Ciclone in transito sul mar Tirreno. L’aria non è più fredda come stamani, le temperature sono rapidamente risalite su valori tiepidi per il vento meridionale. Nel reggino la colonnina di mercurio è risalita fino a +15,5°C a Rizziconi, +14,8°C a Catona (Reggio Calabria) e Gioiosa Jonica, +14,7°C a Bovalino, +14,5°C a Brancaleone, +14,4°C a Rosarno, +13,9°C a Reggio Calabria.

Temperature in aumento anche in Sicilia con +15,1°C a Terme Vigliatore, +14,9°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +14,7°C a Pace del Mela e Messina Torre Faro, +14,6°C a Piraino, +14,3°C a Cefalù, +14,1°C a Brolo e Calatabiano, +14,0°C a Palermo, +13,9°C a Messina e Giarre, +13,8°C a Termini Imerese, +13,5°C a Bagheria, +13,3°C a Catania.

Nelle prossime ore, però, tornerà il freddo con l’attenuazione dei venti e sarà la volta del maltempo, che risparmierà lo Stretto (purtroppo per Gambarie e l’Aspromonte, che rimarranno con pochissima neve) per concentrarsi nella Calabria tirrenica centro/settentrionale. Violenti nubifragi si abbatteranno nel cosentino dove avremo abbondanti nevicate fino a bassa quota su Catena Costiera, Sila, Orsomarso e Pollino tra stasera e domani. Preallarme sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per la neve che cadrà copiosa su ampi tratti dell’autostrada per tutta la giornata di domani.

Tutti gli aggiornamenti meteo minuto per minuto sono su https://www.meteoweb.eu/