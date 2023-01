Maltempo in Calabria: treni fermi tra Rosarno e Gioia Tauro

10 Gennaio 2023 11:20

A causa del forte maltempo e del forte vento che sta colpendo la Calabria in queste ore, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rosarno e Gioia Tauro dalle ore 07:35 di questa mattina a causa di un albero caduto sui binari nel territorio di Rosarno: sono in corso in queste ore gli interventi dei tecnici per riportare tutto alla normalità. Il treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00) è fermo dalle ore 07:31 a Rosarno. Il treno IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) è fermo dalle ore 08:13 a Villa San Giovanni. Il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:15) – Reggio Calabria Centrale (8:45) è fermo dalle ore 08:21 a Rosarno.