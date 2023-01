Maltempo in Calabria: forte pioggia e vento, neve in Sila

10 Gennaio 2023 11:37

Il forte maltempo che sta colpendo in queste ore la Calabria sta portando neve su tutte le zone montuose, accompagnate da pioggia e forti raffiche di vento. La Sila durante la scorsa notte è stata innevati grazie a un brusco calo delle temperature. Le zone costiere sono colpite da forte pioggia e raffiche di vento che hanno raggiunto anche i cento chilometri orari. Piove in maniera piu’ intensa sul tratto tirrenico, dove la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per la giornata di oggi. Qualche disagio e’ stato registrato soprattutto a causa del forte vento, ma al momento non ci sono conseguenze particolari per la popolazione.