Maltempo e burrasca in Calabria e Sicilia: Reggio e Palermo flagellate da violente raffiche di vento

10 Gennaio 2023 09:02

La prima perturbazione atlantica del 2023 sta portando forte maltempo al Sud Italia in queste ore, con tanta pioggia e venti di burrasca. Le forti raffiche che dalla notte imperversano in particolare tra Calabria e Sicilia stanno creando danni e disagi.

Un nubifragio con intense raffiche di vento sta colpendo Reggio Calabria dalla notte, e sono decine gli interventi a Palermo per alberi caduti, pali della luce pericolanti, cartelloni pubblicitari divelti, tettoie e lamiere strappate via dal vento. Per oggi la Protezione civile siciliana ha emesso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido per tutta la fascia settentrionale dell’Isola.