Grave incidente sul lavoro: macchinario le amputa un braccio, donna trasferita al GOM di Reggio

30 Gennaio 2023 16:33

Tragedia a Limbadi, provincia di Vibo Valentia. Una donna è infatti rimasta ferita in un incidente sul lavoro questa mattina. In un frantoio, e per cause ancora in corso di accertamento, la donna sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario che le ha amputato il braccio destro. Immediatamente soccorsa dai colleghi, ha poi ricevuto le primissime cure degli operatori sanitari del 118. Successivamente, attraverso l’elisoccorso, la donna è stata subito trasferita al GOM di Reggio Calabria. Le condizioni sarebbero state giudicate gravi dai medici e la donna verrà sottoposta a intervento chirurgico. La prognosi è riservata.