Lucio Dattola nominato Commissario straordinario di Calabria Lavoro

18 Gennaio 2023 11:06

Nuovo importante incarico per Lucio Dattola, già Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e Consigliere. Dattola è infatti stato nominato nuovo Commissario straordinario di Calabria Lavoro. La scelta, arrivata dai “piani alti” della Regione, è stata ufficializzata nel corso dell’ultima riunione dell’esecutivo regionale. L’incarico è stato affidato per qualche mese. Altro importante incarico è poi quello per Arpacal: il nuovo Commissario straordinario in questo caso è Emilio Errigo, Generale della Guardia di Finanza.