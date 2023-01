Calabria, Loizzo si complimenta con Princi: “apprezzo il suo lavoro, ora attivare PNRR per le scuole”

10 Gennaio 2023 10:51

“Ho seguito da consigliere regionale il lavoro della vice presidente Giusy Princi e non posso che confermare il mio apprezzamento“. Lo afferma l’On. Simona Loizzo deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera.

“Un lavoro di grande attenzione sulle dinamiche della scuola, capace di coglierne i bisogni più profondi. All’amica Princi chiedo adesso un impegno complessivo per i nostri istituti scolastici, anche e soprattutto attraverso il Pnrr. È possibile destinare somme alle scuole per l’edilizia e per l’arredamento – aggiunge Loizzo – considerando che si tratta, praticamente, di edifici in gran parte bisognevoli di interventi strutturali. L’occasione del Pnrr ci dà la possibilità di poter programmare ulteriori interventi per la sicurezza e di ammodernare gli arredamenti migliorando sensibilmente la qualità operativa di alunni e insegnanti. Sono certa, conoscendo Giusy Princi, che il mio appello troverà accoglienza e che si potranno realizzare le azioni più opportune“.