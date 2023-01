Loizzo su Mattarella: “straordinario il richiamo ai giovani sull’uso di droghe”

1 Gennaio 2023 15:00

“E’ lo straordinario richiamo del presidente Mattarella ai giovani affinché non assumano sostanze stupefacenti e alcol mentre sono alla guida non va disperso”. Lo afferma l’on. Simona Loizzo, deputato della Lega. “Sono intervenuta più volte sulle tragedie stradali e il ministro Salvini ha annunciato un giro di vite. Mattarella da buon padre dì tutti ha posto l’accento su una continua emergenza che miete tante vittime nelle strade e che deve essere contrastata in ogni modo“, rimarca la nota.

“L’uso di alcol e droga tra i giovani non accenna a diminuire e porro in commissione sanità l’esigenza di una più profonda incisione su una questione che il Capo dello Stato ha avuto il grande merito di riproporre con la sua autorevolezza”, conclude Loizzo.