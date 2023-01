Locri, al Liceo Scientifico “Zaleuco” si terrà l’Open Day con uno slogan speciale

15 Gennaio 2023 13:14

Anche quest’anno, in previsione dell’Orientamento in entrata, il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, apre le sue porte, per far conoscere le sue proposte formative e didattiche, a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso matematico-scientifico, che abbia salde radici storico-sociali e umanistiche, orientate a plasmare futuri cittadini, consapevoli e coerenti con le loro realtà territoriali e non solo. Nelle giornate del 17 e 20 Gennaio si vivrà l’Open Day, attraverso lo slogan “Studying… to be ready for the future”, dove i ragazzi dell’ultimo anno della secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie, potranno visitare i locali della Scuola, e conoscere i diversi indirizzi di studio, grazie alla presenza dello staff di dirigenza e dei docenti disponibili. Un excursus, a tutto tondo, dell’Offerta Formativa, sia dal punto di vista disciplinare, con l’illustrazione dei diversi corsi di studio, sia dal punto di vista pratico, con la visita guidata ai diversi laboratori, presenti nella scuola.

Una particolare attenzione va alla Curvatura Robotica, che permette di creare valide competenze tecnologiche-scientifiche e capacità di “problem solving” spendibili in molteplici ambiti didattici e lavorativi. Il percorso mira a sviluppare il pensiero computazionale, attraverso il potenziamento delle discipline STEM e nello stesso tempo, fornisce loro le competenze interdisciplinari necessarie, per costruire e programmare robot, per il primo biennio, mentre al triennio continuare con Arduino e Python. Da sottolineare, anche, il corso di Liceo Scientifico – potenziato inglese, così come il Liceo Scientifico – Opzione scienze applicate – potenziato inglese. Per il prossimo anno scolastico due nuovi indirizzi andranno ad affiancarsi agli altri, già consolidati: Liceo Scientifico – percorso Comunicazione, che mira a potenziare il corso di studi Tradizionale con un’integrazione curricolare sia sugli aspetti culturali della comunicazione audiovisiva, multimediale e digitale, sia nella sua dimensione laboratoriale, con un focus sugli aspetti tecnici dei fenomeni comunicativi; il Liceo Scientifico – percorso Biomedico, in cui, già nel percorso curricolare, si potranno approfondire aspetti della Biomedicina, che aiuteranno i ragazzi ad affrontare al meglio il percorso di Biologia con Curvatura Biomedica.

Quest’ultimo, di durata triennale, permette agli studenti di acquisire competenze in campo biologico, grazie anche alle attività laboratoriali, che consentono il proseguo degli studi in ambito chimico – biologico e sanitario. Il monte orario annuale è di 50 ore, di cui 40 di laboratorio e 10 ore in alternanza scuola – lavoro, presso le strutture sanitarie locali, indicate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri Provinciali. Un proposta scolastica, quindi, completa e ben strutturata, che offre eccellenti opportunità formative, che mirano a trasmettere un alto livello qualitativo delle attività, dovuto soprattutto alle mirabili e professionali competenze dei docenti, ma anche di tutto il personale della scuola. Una sinergia vincente, che porta il Liceo Scientifico Zaleuco ad essere un fiore all’occhiello della Locride, con risultati notevoli e duraturi nel tempo, con figure distintive, nel campo della ricerca medica e scientifica, che hanno mosso i primi passi proprio in questa scuola. Un arrivederci alle giornate di Open Day. “Cultura significa, anzitutto, creare una coscienza civile, fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità. L’uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità, alla sua coscienza”. (Sandro Pertini)