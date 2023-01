Follia a Lipari: uomo ferito alla gola, è ricoverato in ospedale

3 Gennaio 2023 10:59

Tragedia sfiorata a Lipari dove un uomo è stato colpito a bottigliate dopo una lite. La vittima è stata colpita al collo e i cocci di vetro gli hanno procurato ferite gravi. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il sindaco Riccardo Gullo ha dichiarato: “l’amministrazione comunale esprime forte preoccupazione per le sconcertanti azioni di violenza che si sono susseguite in questi ultimi giorni e invita la cittadinanza ad unirsi con l’amministrazione per prevenire e contrastare tali azioni. Invita altresi la cittadinanza a segnalare ai servizi sociali del Comune situazioni di disagio sociale. Stante i fatti accaduti a seguito dei quali l’Amministrazione si fara’ promotrice di iniziative con le forze dell’ordine, le parrocchie e le associazioni che operano nel campo sociale al fine di attuare iniziative miranti al superamento dei disagi a partire da quelli riguardante i giovani”.