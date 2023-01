Reggio Calabria, Liceo Scientifico “A. Volta”: nuova Sezione Cambridge presso l’indirizzo sportivo

23 Gennaio 2023 16:22

Nuovi setting di apprendimento, aule didattiche confortevoli, strumenti digitali, laboratori e impianti sportivi: il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria è questo, ma non solo. Un Campus progettato a misura di studente, una struttura moderna circondata da ampi spazi all’interno dei quali i ragazzi, alla stregua di una scuola di stampo anglosassone, vivono, dinamicamente, esperienze formative da protagonisti.

Una comunità scolastica aperta al territorio e integrata nella più ampia glocalità e globalità, dove trovano spazio progetti di sostenibilità ambientale, sociale e di cittadinanza attiva. Una scuola pensata per affascinare i giovani, attraverso la scoperta del sapere, ma anche per motivare gli animi e le coscienze. Ai linguaggi formali si aggiungono quelli mirati ad educare all’arte, alla musica, al teatro. Un Campus dal cuore verde per conoscere, amare e prendersi cura dell’ambiente attraverso una didattica sostenibile. Un ambiente inclusivo, incoraggiante che pone attenzione al benessere psico-fisico, base indispensabile per un apprendimento personalizzato e finalizzato a scelte responsabili.

Il Liceo ad Indirizzo Sportivo, ormai radicato fortemente nel territorio e polo di riferimento Regionale e Nazionale, insieme all’indirizzo Nuovo Ordinamento e alle Scienze Applicate, è la sede naturale del Campus. Il Liceo è riconosciuto come Cambridge International School ed inserito nella comunità Cambridge. Gli allievi sosterranno gli esami relativi ICGSE (International General Certificate of Secondary Education) alla fine del terzo anno, per proseguire con il Cambridge Pathway , basato sul curriculo internazionale flessibile e adeguato ai bisogni formativi emergenti. La scuola, fortemente impegnata a promuovere la dimensione internazionale degli studi, ha ritenuto quasi naturale attivare anche nell’Indirizzo Sportivo una Sezione Cambridge.

Accanto allo studio attento delle materie di indirizzo quali la Matematica, la Fisica, le Scienze, all’approfondimento delle Scienze Motorie e delle Discipline Sportive, seguire il percorso Cambridge consente agli studenti di sostenere la certificazione linguistica in modo agevole, utilizzando costantemente la lingua inglese. In particolare il Syllabus del corrente anno scolastico prevede l’insegnamento della Global Perspectives che comprende l’approfondimento e il consolidamento delle quattro skills: Reading, Listening, Wriiting, Speaking. Le discipline oggetto degli esami IGCSE saranno insegnate da docenti italiani, con competenze linguistiche specifiche, e da docenti madrelingua, in copresenza e/o in co-programmazione con i docenti curricolari; è attuato inoltre un potenziamento delle ore curriculari di Lingua e Civiltà Inglese in una prospettiva interdisciplinare innovativa che prevede stage formativi all’estero e gemellaggi sportivi.

Uno sportivo sa che quando si pratica sport non è sufficiente solo allenare il corpo, ma anche avere uno stato mentale reattivo: lo studio di una lingua aggiunge un tassello alla formazione di quell’agilità mentale alla base delle risposte tecnico tattiche efficaci durante la prestazione sportiva.