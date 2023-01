“Capizzi fra tre e seicento”, il nuovo libro di Giuseppe Restifo

27 Gennaio 2023 11:52

Giuseppe Restifo è l’autore del testo “Capizzi fra tre e seicento, in un mondo Mediterraneo di tensioni”. Capizzi non è un borgo fra i tanti; è un paese di montagna nella grande isola di Sicilia, radicato in una storia di lunga durata e di avvincente svolgimento. I tre secoli presi in considerazione, nel passaggio dal medioevo all’età moderna, danno conto del forte spirito di autonomia che contrassegna la comunità capitina e nello stesso tempo della sua capacità di muoversi in co-evoluzione con l’ambiente. Uno degli elementi della sua identità è dato dalla dedizione a San Giacomo, santo a un tempo locale e globale, la cui festa entra a far parte del grande patrimonio immateriale del Mediterraneo.

Giuseppe Restifo è un felice ricercatore indipendente, dopo essere stato professore ordinario di Storia moderna presso l’Università di Messina. I suoi interessi sono centrati sulla Storia del Mediterraneo, affrontata dal punto di vista della demografia storica, delle realtà sociali, delle vicende militari, degli aspetti ambientali. Fra gli altri volumi ha pubblicato I porti della peste. Epidemie mediterranee fra Sette e Ottocento e (in collaborazione con Elina Gugliuzzo) La piaga delle locuste. Ambiente e società nel Mediterraneo d’età moderna.

SOMMARIO

Cap. 1

Capizzi fra tre e quattrocento

La pertinace autonomia capitina

I successivi signori di Capizzi

Dagli Antiochia agli Alagona d’Aragona

Dai Palizzi agli Spatafora

Perché città demaniale?

Ad alta tensione politica

Capizzi finalmente demaniale

Cap. 2

Coltivare la montagna

Carbone e carbonai

A carico del bosco

Che tempo faceva nel non tanto buio medioevo

Andare a caccia

Tutti a tavola, più o meno

Montagne mediterranee e la neve

Cap. 3

Santiago a Capizzi. La costruzione di una identità

San Nicola, patrono titolare della Matrice

Quanti santi

L’attaccamento a San Giacomo

Ebrei a Capizzi

Lombardi a Capizzi

Contro quel muro, i “miracoli”

L’identità attraverso il doppio cognome

Una sorta di Santiago siciliana

Cap. 4

La vera svolta è la reliquia

L’abbazia di Santa Maria del Piano

Sancho e Capizzi

San Giacomo a Messina

Il celebre santuario capitino

Il tormentato percorso della reliquia

L’esito messinese e le contese

Esercizi di pellegrinaggio

Cap. 5

La condizione cinquecentesca

Le trazzere

Il fondaco

Sviluppi cinquecenteschi

Banditi al passo

La Chiesa capitina nel 1594

Cap. 6

I signori genovesi di Capizzi e il castello

Nelle mani di chi

C’era una volta un castello

Una città ribelle

Il castello fra Cinque e Seicento

Il castello fra Sette e Novecento

Il Vessillo aragonese

Un luogo dotato di personalità.