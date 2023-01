Caos nella Lega: Salvini blocca la lista autonoma del “Comitato Nord”, l’ira di Bossi

8 Gennaio 2023 16:25

E’ il caos nella Lega per la decisione di Matteo Salvini di bloccare la lista autonoma del “Comitato Nord” di Umberto Bossi a sostegno di Attilio Fontana per le elezioni regionali in Lombardia. Con un comunicato ufficiale il Comitato Nord infatti da un lato definisce la decisione di Salvini e Fontana “un errore, un’occasione persa per far valere le istanze dell’Autonomia e le richieste della militanza nordista”.

Ma dall’altro comunica anche che il “Comitato proseguirà, dentro la Lega, lungo la strada intrapresa, forte del grande consenso raccolto in pochi mesi, per portare avanti l’Autonomia e le istanze del Nord, unica e vera locomotiva del Paese”.