Lavori sulla SS18: limitazioni al traffico in provincia di Cosenza

10 Gennaio 2023 17:26

Per consentire il completamento degli interventi di manutenzione del piano viabile sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare nel territorio comunale di Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, fino a lunedì’ 16 gennaio 2023, sarà in vigore la chiusura della galleria ‘San Pietro e Paolo’, dal km 307,000 al km 302,600. Il traffico veicolare viene deviato lungo il percorso alternativo locale: i veicoli diretti a nord dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Guardia Piemontese ( km 307,000 ) proseguire lungo la SP 30 e la SP34 con rientro sulla statale 18 al km 302,600.

I veicoli duretti a sud dovranno usufruire dell’uscita obbligatoria in prossimità del km 302,600, proseguimento sulla SP34 e lungo la SP30 con rientro lungo la statale 18 al km 307,000 allo svincolo di Guardia Piemontese.