Elezioni provinciali, gli auguri del sindaco Limardo al presidente L’Andolina

“Al presidente Corrado L’Andolina le mie più sentite congratulazioni per un’elezione che rappresenta una indubbia svolta per la Provincia di Vibo Valentia”. Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, commenta così l’esito delle elezioni provinciali che hanno visto la vittoria del candidato del centrodestra e sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina. “Sono certa – afferma ancora il primo cittadino – che da oggi il mio Comune troverà nel nuovo presidente L’Andolina un interlocutore disponibile ad affrontare in maniera sinergica ed armonica tutte le problematiche del territorio, nell’interesse esclusivo dei cittadini vibonesi ai quali sono rivolti i nostri sforzi. Al collega e amico Corrado i migliori auguri di buon lavoro”.

Gli auguri del presidente Mancuso

“Auguri e buon lavoro al neo presidente della Provincia di Vibo Valentia. Nonostante le gravi difficoltà in cui versano le Province italiane, agendo con pragmatismo, competenza e senso della realtà, Corrado l’Andolina potrà assicurare all’Ente intermedio realistiche prospettive di futuro”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che aggiunge: “dopo la legge Delrio del 2014, che, privandole di competenze, strutture, personale e risorse, ha reso le Province vaso di coccio tra Comuni e Regioni, lasciandole in una condizione di indeterminatezza istituzionale e amministrativa, occorre un’organica riforma legislativa del Parlamento, per consentire loro di fare ciò che efficacemente hanno fatto per tanto tempo”.

Comito: “insieme al presidente L’Andolina scriveremo una nuova pagina di sana e buona politica per il territorio”