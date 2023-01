Lamezia Terme: incendio in una casa di riposo

23 Gennaio 2023 11:59

Un incendio è divampato la notte scorsa in una Casa alloggio protetta per anziani in contrada Capizzaglie di Lamezia Terme. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare un’anziana. La donna, ospite al secondo piano della struttura ormai completamente invasa dal fumo, è stata raggiunta e portata in salvo e affidata ai medici del 118 per le cure del caso. Tutti e 13 i degenti della struttura son stati fatti uscire dagli stessi vigili e dal personale della struttura, senza riportare conseguenze fisiche.

Il rogo ha interessato una struttura di tre piani e nello specifico una stanza situata al primo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti da Catanzaro e Lamezia Terme con 15 unità, autobotte ed autoscala ed hanno spento le fiamme evitando il propagarsi all’intera struttura. Al termine delle operazioni, in via precauzionale, è stato interdetto l’accesso alla struttura in attesa di verifiche tecniche più approfondite ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Il presidente della casa di riposo ha provveduto a trasferire i degenti in un’altra struttura della zona. Accertamenti sono in corso per stabilire l’origine dell’incendio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e guardia di finanza.