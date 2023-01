Lamezia Terme, il 9 gennaio messa in suffragio di Benedetto XVI

2 Gennaio 2023 12:53

Lunedì 9 Gennaio, alle ore 19.15 nel Complesso inter-parrocchiale “San Benedetto”, il Vescovo Serafino Parisi presiederà una Santa Messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, deceduto sabato 31 dicembre 2022. Si invitano i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e tutto il Popolo santo di Dio a parteciparvi, per affidare al Signore l’anima benedetta del Papa emerito e ringraziarlo per il dono della sua vita al servizio della Chiesa Universale.

La celebrazione sarà anche l’occasione per fare memoria dell’evento di grazia che la Diocesi di Lamezia Terme visse quando accolse Benedetto XVI per la visita pastorale del 9 ottobre 2011, da cui ebbe pure origine lo stesso Complesso in cui la Santa Messa sarà officiata. A tal fine l’orario scelto è motivato dalla volontà di favorire una più ampia partecipazione da tutta la Diocesi.