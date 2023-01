La meravigliosa ed imponente Etna coperta questa mattina da un manto bianco | FOTO

25 Gennaio 2023 13:58

Anche se in ritardo rispetto al periodo, sull’Etna è tornata la neve come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo scattate da Reggio Calabria, dove in queste ore il sole fa capolino tra le nuvole dopo una notte di pioggia però l’aria è limpida e questo consente la visuale così vicina dell’Etna che sembra quasi toccarsi con una mano. La meravigliosa e maestosa Etna risulta completamente sommersa da una manto di soffice neve che la riveste da cima a fondo rendendo il paesaggio fiabesco.