La Desi Shipping Akademia Messina saluta Ambra Composto

28 Gennaio 2023 10:28

Dopo tre stagioni in riva allo Stretto, si separano le strade tra Ambra Composto e la Desi Shipping Akademia Messina che comunica di aver ufficialmente interrotto il rapporto sportivo con la giocatrice. Akademia Sant’Anna ringrazia la centrale palermitana per l’impegno profuso in questi anni a Messina e le augura le migliori fortune personali e professionali.

Contestualmente, la Desi Shipping comunica di aver affidato la fascia di vice capitano alla centrale Melissa

Martinelli.