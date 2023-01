Kickboxing, un podio importante per la messinese ASD Contact nel weekend

23 Gennaio 2023 10:57

Il 22 gennaio 2023 si è disputata la prima fase regionale di kickboxing per l’accesso al “Criterium”. Il Comitato Regionale Sicilia della Federkombat, nella figura del presidente il maestro Carmelo Strano, ha scelto Palermo come sede in cui disputare questo importante evento per i fighters isolani. La location è il PalaOreto i partecipanti sono più di 350 che si sfideranno per avere la possibilità di un posto nella squadra nazionale di kickboxing.

L’ASD Contact del Maestro Angelo Cirilla si presenta alla competizione con soli 2 atleti: a causa dei malanni stagionali molti kickboxers del “Cirilla Team” hanno dato forfait. Sul tatami palermitano è salita Sara Granà che è salita sul secondo gradino del podio nella disciplina del Point Fighting. Nella stessa disciplina Francesco Palazzolo, alla sua prima apparizione in un incontro istituzionale, ha ottenuto un lodevole 5° posto.