Isole pedonali e piste ciclabili: “ecco la Messina del futuro” | DETTAGLI

Presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, si è svolto un incontro aperto alla cittadinanza, per un momento di condivisione e confronto in merito alle principali azioni strategiche del PUMS, cui ha partecipato il team di professionisti della Società TPS Pro capogruppo RTI, affidataria della redazione del Piano. All’appuntamento hanno partecipato le autorità militari e civili, rappresentanti di enti istituzionali, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e del terzo settore.

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha spiegato: “la strategia è iniziata nel 2018 con l’aggiornamento del Piano parcheggi e con la redazione del Piano generale del Traffico nel 2022, oggi portiamo a conoscenza di tutti gli attori principali la stesura definitiva del Pums. Si punterà sulla centralità del pedone e quindi delle Isole pedonali che hanno già riscosso grande successo sul Viale San Martino. Grande spazio avranno le piste ciclabili. Il Piano intende migliorare la sicurezza stradale e potenziare il trasporto pubblico locale”.

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio – lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana finalizzato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. Lo strumento di pianificazione, il PUMS, comprende, tra l’altro, i seguenti specifici piani di settore: piano della mobilità pedonale (Pediplan), orientato al raggiungimento del massimo sviluppo possibile della mobilità pedonale attraverso il ricorso a diversi strumenti quali aree pedonali e percorsi pedonali in ambito urbano ed extraurbano; sviluppo della rete sentieristica nelle aree collinari e rurali; percorsi a valenza turistica; iniziative pedibus; spazi per l’infanzia; zone a traffico limitato, zone 30 e strade residenziali; Piano della mobilità ciclistica (Biciplan), finalizzato allo sviluppo coerente, integrato e sicuro della mobilità ciclistica attraverso un percorso partecipativo di individuazione dei principali percorsi ciclabili al fine di rendere accessibili tutti i luoghi della città nel modo più diretto possibile; Piano di sviluppo del trasporto pubblico collettivo, mirato al razionale coordinamento tra domanda e offerta di trasporto per favorire il trasferimento modale dal mezzo di trasporto privato a quello pubblico; Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU), finalizzato alla riduzione dell’incidentalità agendo su tutte le componenti che concorrono a determinare la sicurezza stradale: l’infrastruttura, il veicolo, l’uomo e la gestione del traffico.