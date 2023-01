L’Islanda è vicino Padova? No, è a Reggio Calabria: Geyser in Via Provinciale Croce Valanidi | FOTO

18 Gennaio 2023 16:48

“L’Islanda è vicino Padova”, diceva anni fa un bambino allo Zecchino d’Oro in una frase diventata virale. Ecco, non ci è andato molto lontano. Certo, si tratta comunque di oltre mille chilometri, ma quanto meno siamo sempre in Italia. Siamo a Reggio Calabria, più precisamente in Via Provinciale Croce Valanidi, zona sud della città. Come si può vedere dall’immagine di copertina dell’articolo, infatti, un Geyser naturale si è aperto a bordo strada, proprio sotto il muretto laterale che fiancheggia la carreggiata.