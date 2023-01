Incredibile in Sicilia: neonata in ospedale dopo essere stata picchiata dai genitori

25 Gennaio 2023 12:02

Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia. E’ per queste ipotesi di reato che è stata disposta, dal gip del tribunale di Agrigento su richiesta del procuratore reggente Salvatore Vella e dal pm Gloria Andreoli, la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori. Una misura notificata, dai poliziotti della Squadra Mobile, a due giovani coniugi gravemente indiziati, in concorso tra loro. La Mobile, che è diretta da Giovanni Minardi, ha anche notificato al padre delle minori, il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora ad Agrigento ed Aragona e l’obbligo di presentazione per due volte la settimana.

La misura cautelare trae origine da un’indagine della Squadra Mobile dopo che ad una neonata di 6 mesi vennero riscontrate lesioni. Alla piccina, accompagnata dai familiari all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì per un episodio sincopale post vomito, i medici riscontrarono una serie di ecchimosi e traumi sul pube e alla testa, nonché un’emorragia cerebrale che comportò l’immediato trasferimento della piccola al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in Rianimazione pediatrica.

“Le indagini, supportate anche da attività tecniche, hanno permesso di svelare i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due coniugi che, venendo meno ai loro obblighi genitoriali, avrebbero fatto – ha ricostruito la Questura – in maniera sistematica una serie di atti di maltrattamenti nei confronti della neonata”.