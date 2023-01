Si ribaltano con la 500, morti 5 giovanissimi

27 Gennaio 2023 10:20

Terrificante incidente nella notte a Roma dove cinque ragazzi sono morti dopo che la 500 su cui viaggiavano si è ribaltata. È accaduto in via Nomentana a Tor Lupara, una frazione di Fonte Nuova. Un sesto giovane che era a bordo dell’auto è stato trasportato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni la vettura su cui viaggiavano i ragazzi si sarebbe andata a schiantare prima contro un palo della luce, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l’asfalto. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.