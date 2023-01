29 Gennaio 2023 23:08

Tragedia in Calabria in questa ultima domenica di gennaio: un 42enne è stato investito da un’auto sulla statale 18 a Cetraro ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima di chiama Pietro Ferrante ed era molto noto in città.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118. L’uomo è stato prontamente trasportato nel nosocomio più vicino ma non c’è stato nulla da fare. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso al 42enne.