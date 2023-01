12 Gennaio 2023 20:41

Un pauroso incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di Cannavà a Rizziconi, nella strada verso Taurianova. Per cause ancora in corso di accertamento una macchina si è ribaltata nei pressi dell’ex passaggio a livello delle Ferrovie provocando un ferito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito all’ospedale di Polistena.