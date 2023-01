Brucia ancora la nave Gnv: Vigili del Fuoco a lavoro da sabato e rinforzi da tutta la Sicilia

16 Gennaio 2023 19:20

Ci sono squadre dei vigili del fuoco da tutta la Sicilia per potenziare gli sforzi e potere spegnere il rogo sulla nave della Gnv la Superba che brucia da sabato sera in banchina al porto di Palermo. Sono arrivate squadre dei pompieri da Catania, Messina, Trapani per dare supporto e cercare di arrivare alla prua per effettuare il totale spegnimento del rogo. Al momento nella zona della prua la temperatura è molto alta e prosegue dal mare, con gli idranti azionati dai rimorchiatori, il raffreddamento delle aree interessate dalle fiamme. Al momento sono in corso ispezioni nei locali della nave non interessati dall’incendio e attività di monitoraggio con termocamere delle temperature nella zona dei garage dove si è sviluppato l’incendio.