Incendio in un’abitazione nel cosentino, probabilmente è partito dalla canna fumaria

20 Gennaio 2023 11:28

Paura ma nessun danno alle persone a Longobucco, centro montano in provincia di Cosenza, dove un incendio si è sviluppato in un’abitazione su tre livelli situata nel centro storico della cittadina. Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare i locali invasi dalle fiamme e dal fumo sprigionatosi senza riportare alcuna conseguenza. Il rogo secondo quanto emerso dai primi accertamenti sarebbe scaturito dalla canna fumaria per poi propagarsi all’interno della abitazione. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, distaccamenti di San Giovanni in Fiore e Rossano. L’intervento è valso all’estinzione delle fiamme evitando che venissero coinvolte altri edifici adiacenti. In tutto nelle operazioni di spegnimento sono state impegnate 14 unità con 4 automezzi. Intervenuti anche i carabinieri.